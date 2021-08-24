Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hilfe, keiner kauft mein Haus!

Ein Kleinod am Hügel

HGTVFolge vom 24.08.2021
Ein Kleinod am Hügel

Hilfe, keiner kauft mein Haus!

Folge vom 24.08.2021: Ein Kleinod am Hügel

21 Min.Folge vom 24.08.2021

Seit einem halben Jahr versucht ein Ehepaar verzweifelt, seinen Bungalow in Everett zu verkaufen – erfolglos, denn es gibt keine Interessenten für das Haus. Ihre letzte Chance sind die Immobilienexpertinnen und Zwillinge Leslie und Lyndsay. Damit das Haus potentielle Käufer findet, braucht es innen und außen etwas Liebe und Charme. Die Zwillinge müssen zuerst eine Menge Geld in die Hand nehmen, um die geplanten Umbauten vorzunehmen.

