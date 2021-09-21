Hilfe, keiner kauft mein Haus!
Folge vom 21.09.2021: Spezialisten am Werk
21 Min.Folge vom 21.09.2021
Ein Ehepaar möchte sein Haus verkaufen und in die Berge ziehen, aber ihr altes Eigenheim kann nicht mit den neuen Häusern in der Nachbarschaft konkurrieren. Um einen guten Preis zu bekommen, modernisieren Lyndsay und Leslie das Haus und gestalten es in im angesagten Landhaus-Stil, damit es für anspruchsvolle Käufer attraktiv wird – und mit Charme überzeugt. Denn damit können selbst die Neubauten in der unmittelbaren Nachbarschaft nicht mithalten.
