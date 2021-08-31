Hilfe, keiner kauft mein Haus!
Folge vom 31.08.2021: Verschlimmbessert
21 Min.Folge vom 31.08.2021
Erika fällt es schwer, ihre Eigentumswohnung mit Holzboden und Kamin zu verkaufen. Sie möchte umziehen und hat es eilig, Käufer zu finden. Da Erika ihre Wohnung über Leslie und Lindsay erstand, hofft sie auf Hilfe der Zwillinge, die Wohnung schnell wieder loszuwerden. Das Problem: Die Wohnung ist leer und hat ein paar Heimwerker-Desaster hinter sich. Um sie wieder attraktiv für den Markt zu machen, müssen die Maklerinnen die Wohnung in ein hippes, modernes Zuhause verwandeln, das vor allem für Erstkäufer interessant ist.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Haus und Garten, Heimwerken, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.