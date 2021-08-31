Hilfe, keiner kauft mein Haus!
Folge vom 31.08.2021: Der Schieferkamin
21 Min.Folge vom 31.08.2021
Ein Ehepaar zieht aus beruflichen Gründen in einen anderen Bundesstaat und braucht die Hilfe von Leslie und Lyndsey, um ihr Haus zu verkaufen. Seit über einem Monat versuchen sie vergeblich, ihr Zuhause mit vier Zimmern loszuwerden, doch es sieht schlecht aus, obwohl es in einem beliebten Viertel steht. Doch der gewagte Stil der beiden spricht nicht viele Käufer:innen an. Die Zwillinge renovieren das Haus und verpassen ihm einen modernen Landhausstil, um Interessenten anzulocken, die gerne Zeit zuhause verbringen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Haus und Garten, Heimwerken, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.