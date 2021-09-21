Hilfe, keiner kauft mein Haus!
Folge vom 21.09.2021: Die Oben-ohne-Küche
21 Min.Folge vom 21.09.2021
Tracy und Robert haben sich ihr Traumhaus gekauft. Ihr Altes müssen sie aber noch loswerden. Das Problem: Keiner will es kaufen! Die Zwillinge Lyndsay und Leslie sollen dem Ehepaar helfen, das altmodische Split-Level-Haus auf den neuesten Stand zu bekommen, um neue Eigentümer zu finden. Um das Interesse junger Familien für das Haus zu gewinnen, wollen die Immobilienmaklerinnen ihnen etwas außergewöhnlich Schönes bieten: offene Räume, moderne Küche, bezugsfertig. Geht der Plan einer modernen Renovierung mit minimalistischen Elementen auf?
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.