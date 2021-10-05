Hilfe, keiner kauft mein Haus!
Folge vom 05.10.2021: Umbau hoch zwei
44 Min.Folge vom 05.10.2021
Leslie und Lyndsay gestalten ein älteres Haus eines Ehepaars um, das durch eine überwucherte Außenanlage und einen Stilmix im Inneren nicht verkauft wird. Da die Architektur des Hauses in der Gegend sehr gefragt ist, erhalten sie den Charakter des Hauses und geben dem Interior seinen ursprünglichen, gemütlichen Charme wieder. Doch die Fassade und der Garten erweisen sich als ein großes Projekt. Nebenher kümmern sich Leslie und Lyndsay um ihr neues Immobilienbüro. Es ist an der Zeit, es zu dekorieren und für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ihre Familien helfen mit, um ihren Kindheitstraum vom eigenen Laden in die Tat umzusetzen.
Genre:Haus und Garten, Heimwerken, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.