Hilfe, keiner kauft mein Haus!
Folge vom 14.12.2021: Unerwarteter Gewinn
45 Min.Folge vom 14.12.2021
Nachdem ihre Kinder das Haus verlassen haben, wollen Jeff und Kristen sich verkleinern. Doch ihr veraltetes 90er-Jahre-Reihenhaus stößt auf kaum Interesse, obwohl es an einem schönen See in Lake Stevens steht. Da die beiden bereits ein neues Haus gefunden haben, brauchen sie so schnell wie möglich das Geld – und die Unterstützung von Lyndsay und Leslie. Die Zwillinge erneuern die Fassade und richten das Haus rustikal und luxuriös ein, um ihm einen edlen Hütten-Look zu verleihen. Und der Plan geht auf: Potenzielle Käufer und Käuferinnen übertrumpfen sich mit ihren Angeboten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Haus und Garten, Heimwerken, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.