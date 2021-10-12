Hilfe, keiner kauft mein Haus!
Folge vom 12.10.2021: Der Verandatraum
44 Min.Folge vom 12.10.2021
Die Geschwister Brian und Diane wollen das Haus ihrer Familie verkaufen. Trotz vieler guter Argumente, das Haus zu kaufen, steht es seit einigen Monaten leer. Die beiden befürchten, dass das Innere Interesst:innen abschreckt. Damit das Haus auch hohen Ansprüchen gerecht wird, vergrößern Lyndsay und Leslie die Räume mit einem offenen Grundriss und verwandeln das Haus mit zwei Zimmern in ein modernes Landhaus mit drei Schlafzimmern. Außerdem machen sie die Veranda zum Highlight des Hauses, die sogar an regnerischen Tagen zum Entspannen einlädt.
Genre:Haus und Garten, Heimwerken, Reality
Altersfreigabe:
0
