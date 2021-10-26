Hilfe, keiner kauft mein Haus!
Folge vom 26.10.2021: Das Zen-Haus
44 Min.Folge vom 26.10.2021
Nachdem sie ein halbes Jahr lang erfolglos versuchte, ihr Haus im Stil der 50er-Jahre zu verkaufen, sucht die Rentnerin Kim Leslie und Lyndsay auf. Die Schwestern machen aus einer uneinheitlich gestalteten Küche ein stimmiges Ganzes und schaffen gleichzeitig mehr Platz zum Kochen. Gleichzeitig beweisen sie wieder einmal ihr gestalterisches Geschick, als sie die Waschküche in ein Musikzimmer verwandeln. Die Gestaltung einer verträumten Oase im Hinterhof und das Stutzen der Bäume, um den Blick auf das Wasser und die Berge freizulegen, erhöhen den Verkaufspreis. In weniger als 24 Stunden überreichen Leslie und Lyndsay der Hausbesitzerin ein Angebot, das sie nicht ablehnen kann.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.