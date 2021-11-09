Hilfe, keiner kauft mein Haus!
Folge vom 09.11.2021: Käferalarm
44 Min.Folge vom 09.11.2021
Geschäftsmann Jeff braucht dringend Hilfe. Für seine Schwester und seinen Schwager soll er ein heruntergekommenes Haus renovieren, damit die beiden es zu einem guten Preis auf den Markt werfen und endlich in ihre eigene Traumimmobilie ziehen können. Das Problem dabei? Jeffs Terminkalender ist hoffnungslos überfüllt, sodass er die Unterstützung von Leslie Davis und Lyndsay Lamb dankend in Anspruch nimmt. Die Zwillingsschwestern legen sich ins Zeug, um dem Glück des Geschwisterpaars mit einer ansehnlichen Immobilie im französischen Landhausstil aus der Patsche zu helfen.
