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Himmel, Herrgott, Sakrament Staffel 2

Himmel, Herrgott, Sakrament (2/6): Frei sein

ORF2Staffel 2Folge 3vom 15.07.2026
Himmel, Herrgott, Sakrament (2/6): Frei sein

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Himmel, Herrgott, Sakrament Staffel 2

Folge 3: Himmel, Herrgott, Sakrament (2/6): Frei sein

44 Min.Folge vom 15.07.2026

Zwei Seniorinnen möchten nach Jahrzehnten endlich als Paar zusammenleben. Doch eine von ihnen ist die Schwester von Kardinal Brunnenmayr, der ihre Beziehung strikt ablehnt. Pfarrer Reiser setzt sich für die Frauen ein und plant eine Segnungsfeier – zum Ärger des Kardinals. Gleichzeitig gerät Lisa wegen finanzieller Sorgen unter Druck: Ein neuer Job als Medikamenten-Lieferantin bringt sie und ihre Familie an ihre Grenzen. Besetzung: Stephan Zinner (Hans Reiser) Anne Schäfer (Lisa Kirchberger) Susi Stach (Cornelia Vogelsang) Erwin Steinhauer (Kardinal Georg Brunnenmayr) Sylvia Eisenberger (Irmi Brunnenmayr) Traute Hoess (Gertrud Hartberger) Christian Lerch (Alois Stadler) Milo Haaf (Florian Kirchberger) Ingrid Resch (Hannelore Richter) Regie: Franz Xaver Bogner Drehbuch: Carolina Zimmermann, Franz Xaver Bogner Bildquelle: ORF/BR/maze pictures GmbH/Barbara Bauriedl

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