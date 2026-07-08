Himmel, Herrgott, Sakrament (5/6): Der Pfarrer und die FrauenJetzt kostenlos streamen
Himmel, Herrgott, Sakrament
Folge 11: Himmel, Herrgott, Sakrament (5/6): Der Pfarrer und die Frauen
Wirtin Sissy (Lilly Forgách) muss raus aus ihrer Kneipe. Das kommt für Pfarrer Reiser (Stephan Zinner) überhaupt nicht in Frage, und er verspricht, ihr zu helfen. Schnell stellt sich heraus, dass die neuen Mieter Imam Kilic (Bijan Zamani) und seine muslimische Gemeinde sind – und dass der Mietvertrag bereits in zwei Tagen geschlossen werden soll. Für Hans Reiser beginnt eine wilde Jagd über den Münchner Immobilienmarkt, wobei sein Übereifer ahnen lässt, dass es ihm bei der Sache nicht um Sissy allein geht. Denn Reiser steht vor einem unlösbaren Problem: Er hat sich bis über beide Ohren in Lisa Kirchberger (Anne Schäfer) verliebt. Zwar ist Lisa inzwischen eine geschiedene Frau, aber Reiser immer noch ein katholischer Priester im Zölibat. Er quartiert die muslimische Gruppe kurzerhand im ungenutzten St. Christopherus ein, was die ohnehin schon angespannte Situation mit Kardinal Brunnenmayr (Erwin Steinhauer) endgültig eskalieren lässt. Bildquelle: ORF/BR/maze pictures GmbH/Barbara Bauriedl
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