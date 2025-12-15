Himmel oder Hölle: Doris im JenseitsJetzt kostenlos streamen
Himmel oder Hölle: Doris im Jenseits
Folge 1: Himmel oder Hölle: Doris im Jenseits
24 Min.Folge vom 15.12.2025
Mit einem Augenzwinkern, einer gehörigen Portion Selbstironie und schwarzen Humor stellt sich Gregor Seberg den großen und vor allem letzten Fragen seines Lebens. Im "Jenseits" wird er im Transitbereich zwischen Leben und Tod von Doris Golpashin ein letztes Mal begutachtet, um dann nach genauer Überprüfung des gelebten Lebens am Ende der Sendung entscheiden zu können: Wohin sollen wir Gregor Seberg nun weiterziehen lassen - in den Himmel oder in die Hölle? Bildquelle: ORF/TV Salon Filmproduktions GmbH
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