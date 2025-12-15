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Himmel oder Hölle: Doris im Jenseits

Himmel oder Hölle: Doris im Jenseits

ORF1Staffel 1Folge 1vom 15.12.2025
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Himmel oder Hölle: Doris im Jenseits

Folge 1: Himmel oder Hölle: Doris im Jenseits

24 Min.Folge vom 15.12.2025

Mit einem Augenzwinkern, einer gehörigen Portion Selbstironie und schwarzen Humor stellt sich Gregor Seberg den großen und vor allem letzten Fragen seines Lebens. Im "Jenseits" wird er im Transitbereich zwischen Leben und Tod von Doris Golpashin ein letztes Mal begutachtet, um dann nach genauer Überprüfung des gelebten Lebens am Ende der Sendung entscheiden zu können: Wohin sollen wir Gregor Seberg nun weiterziehen lassen - in den Himmel oder in die Hölle? Bildquelle: ORF/TV Salon Filmproduktions GmbH

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