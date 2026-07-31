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Hin über d'Alm

Um den Wilden Kaiser mit Conny Bürgler

ServusTVStaffel 6Folge 2vom 31.07.2026
Um den Wilden Kaiser mit Conny Bürgler

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Hin über d'Alm

Folge 2: Um den Wilden Kaiser mit Conny Bürgler

47 Min.Folge vom 31.07.2026

Gisi Widauer ist eine Kräuter-Expertin durch und durch! In Ihrem wilden und übervollen Garten zeigt sie Conny so manch interessantes Pflanzerl, darunter auch ein Liebeskräutl. Der spätberufene Kaser Sepp Heim erzählt uns wie es zum Koasamandl gekommen ist. Und Stefan Trixl erklärt die Do's and Dont's beim Radlfahren.

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