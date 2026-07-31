Um den Wilden Kaiser mit Conny BürglerJetzt kostenlos streamen
Hin über d'Alm
Folge 2: Um den Wilden Kaiser mit Conny Bürgler
47 Min.Folge vom 31.07.2026
Gisi Widauer ist eine Kräuter-Expertin durch und durch! In Ihrem wilden und übervollen Garten zeigt sie Conny so manch interessantes Pflanzerl, darunter auch ein Liebeskräutl. Der spätberufene Kaser Sepp Heim erzählt uns wie es zum Koasamandl gekommen ist. Und Stefan Trixl erklärt die Do's and Dont's beim Radlfahren.
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