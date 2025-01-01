Hinter den Kulissen der Alpengastronomie
Österreichs Berge starten in die Sommersaison, und die Alpengastronomie wirft wieder den Griller an. Unter dem blauen Himmelszelt tummeln sich bald wieder Heerscharen an heimischen und internationalen Gästen, bereit, um in dünner Luft zu saftigen Preisen Kalorienreiches zu sich zu nehmen. Man ist der Sonne ja schließlich nicht jeden Tag so nahe. Doch wieviel bekommt man in den Almhütten und Bergrestaurants wirklich für sein Geld? Welchen Seehöhe-Aufschlag zahlt man? Und wie kommen die Gastronomen mit den teils verstiegenen Erwartungshaltungen ihrer Gäste zurecht?
