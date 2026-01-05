Hinter den Kulissen des NeujahrskonzertsJetzt kostenlos streamen
Hinter den Kulissen des Neujahrskonzerts
Folge 2: Hinter den Kulissen des Neujahrskonzerts
30 Min.Folge vom 05.01.2026
Exklusive Einblicke in die monatelangen Vorbereitungen des berühmtesten philharmonischen Konzerts gewährt auch diesmal der alljährliche Blick hinter die Kulissen des Neujahrskonzerts. Ein Kamerateam begleitete über ein halbes Jahr hinweg Proben, Ballettdrehs und Interviews – von Sommeraufnahmen im MAK und in der Hofburg bis zu den Proben mit Yannick Nézet-Séguin, der 2026 erstmals dirigiert. Barbara Pichler-Hausegger und ihr Team zeigen spannende, sonst verborgene Facetten einer der größten Konzert- und Fernsehproduktionen der Welt und gehen dem Zauber des Neujahrskonzerts nach. Bildquelle: ORF/ORF/Thomas Jantzen
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hinter den Kulissen des Neujahrskonzerts
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0