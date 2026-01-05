Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 2vom 05.01.2026
30 Min.Folge vom 05.01.2026

Exklusive Einblicke in die monatelangen Vorbereitungen des berühmtesten philharmonischen Konzerts gewährt auch diesmal der alljährliche Blick hinter die Kulissen des Neujahrskonzerts. Ein Kamerateam begleitete über ein halbes Jahr hinweg Proben, Ballettdrehs und Interviews – von Sommeraufnahmen im MAK und in der Hofburg bis zu den Proben mit Yannick Nézet-Séguin, der 2026 erstmals dirigiert. Barbara Pichler-Hausegger und ihr Team zeigen spannende, sonst verborgene Facetten einer der größten Konzert- und Fernsehproduktionen der Welt und gehen dem Zauber des Neujahrskonzerts nach. Bildquelle: ORF/ORF/Thomas Jantzen

