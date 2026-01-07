Hinter den Schlagzeilen: Alles neu bei Barbara KarlichJetzt kostenlos streamen
Hinter den Schlagzeilen
Folge 1: Hinter den Schlagzeilen: Alles neu bei Barbara Karlich
32 Min.Folge vom 07.01.2026
Die Talkqueen der Nation ist der erste Gast in "Hinter den Schlagzeilen" und erzählt im ausfühlichen Gespräch mit Patrick Budgen über neue berufliche Herausforderungen, gibt persönliche Einblicke in ihr Leben und erklärt, warum sie schon einmal im Gefängnis war. Bildquelle: ORF
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