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Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: Alles neu bei Barbara Karlich

ORF2Staffel 1Folge 1vom 07.01.2026
Hinter den Schlagzeilen: Alles neu bei Barbara Karlich

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Hinter den Schlagzeilen

Folge 1: Hinter den Schlagzeilen: Alles neu bei Barbara Karlich

32 Min.Folge vom 07.01.2026

Die Talkqueen der Nation ist der erste Gast in "Hinter den Schlagzeilen" und erzählt im ausfühlichen Gespräch mit Patrick Budgen über neue berufliche Herausforderungen, gibt persönliche Einblicke in ihr Leben und erklärt, warum sie schon einmal im Gefängnis war. Bildquelle: ORF

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