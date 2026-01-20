Hinter den Schlagzeilen: Mir ist die Kraft ausgegangenJetzt kostenlos streamen
Hinter den Schlagzeilen
Folge 10: Hinter den Schlagzeilen: Mir ist die Kraft ausgegangen
32 Min.Folge vom 20.01.2026
Rudolf Anschober war während der Corona-Pandemie Gesundheitsminister für die Grünen. Nach über einem Jahr im Amt musste er aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten. Bei Patrick Budgen erzählt der ehemalige Politiker, wie es ihm heute geht und ob er an seiner Corona-Politik etwas ändern würde. Bildquelle: ORF
