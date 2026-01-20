Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hinter den Schlagzeilen: Mir ist die Kraft ausgegangen

ORF2Staffel 1Folge 10vom 20.01.2026
32 Min.Folge vom 20.01.2026

Rudolf Anschober war während der Corona-Pandemie Gesundheitsminister für die Grünen. Nach über einem Jahr im Amt musste er aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten. Bei Patrick Budgen erzählt der ehemalige Politiker, wie es ihm heute geht und ob er an seiner Corona-Politik etwas ändern würde. Bildquelle: ORF

ORF2
