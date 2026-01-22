Hinter den Schlagzeilen: Auf der Streif geht es ums "Überleben"Jetzt kostenlos streamen
Folge 12: Hinter den Schlagzeilen: Auf der Streif geht es ums "Überleben"
31 Min.Folge vom 22.01.2026
Der Skizirkus kommt in dieser Woche nach Kitzbühel. Zu Gast war der ehemalige Skirennläufer & Kitz-Sieger Rainer Schönfelder. Bei Patrick Budgen sprach er über seinen legendären Sieg am Ganslernhang, den Druck im Profisport und über sein heutiges Leben als Unternehmer.
