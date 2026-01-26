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Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: Rapid-Star verprügelt und schwer am Kopf verletzt

ORF2Staffel 1Folge 14vom 26.01.2026
Hinter den Schlagzeilen: Rapid-Star verprügelt und schwer am Kopf verletzt

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Folge 14: Hinter den Schlagzeilen: Rapid-Star verprügelt und schwer am Kopf verletzt

32 Min.Folge vom 26.01.2026

Rapid-Fußballer Guido Burgstaller blickte auf den folgenschweren Angriff samt Faustschlag zurück, der sein Leben verändert hat. Bei Patrick Budgen erzählte er von der Zeit nach der schweren Verletzung, das Ende seiner Profikarriere und über den Neubeginn als Nachwuchstrainer.

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