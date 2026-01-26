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Hinter den Schlagzeilen
Folge 14: Hinter den Schlagzeilen: Rapid-Star verprügelt und schwer am Kopf verletzt
32 Min.Folge vom 26.01.2026
Rapid-Fußballer Guido Burgstaller blickte auf den folgenschweren Angriff samt Faustschlag zurück, der sein Leben verändert hat. Bei Patrick Budgen erzählte er von der Zeit nach der schweren Verletzung, das Ende seiner Profikarriere und über den Neubeginn als Nachwuchstrainer.
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