Hinter den Schlagzeilen: Die stärkste Grippewelle, die wir seit Jahren hattenJetzt kostenlos streamen
Hinter den Schlagzeilen
Folge 15: Hinter den Schlagzeilen: Die stärkste Grippewelle, die wir seit Jahren hatten
31 Min.Folge vom 27.01.2026
Die Grippewelle hat Österreich im heurigen Winter fest im Griff. Zu Gast dazu war der renommierte Virologe Norbert Nowotny. Bei Patrick Budgen erklärte er die Ursachen dafür. Außerdem blickte er auf die Coronazeit zurück, die ihn über Nacht bekannt gemacht hat und Nowotny gab private Einblicke: er ist Vater eines autistischen Sohnes. Bildquelle: ORF
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