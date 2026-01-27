Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: Die stärkste Grippewelle, die wir seit Jahren hatten

ORF2Staffel 1Folge 15vom 27.01.2026
Hinter den Schlagzeilen: Die stärkste Grippewelle, die wir seit Jahren hatten

Hinter den Schlagzeilen: Die stärkste Grippewelle, die wir seit Jahren hattenJetzt kostenlos streamen

Hinter den Schlagzeilen

Folge 15: Hinter den Schlagzeilen: Die stärkste Grippewelle, die wir seit Jahren hatten

31 Min.Folge vom 27.01.2026

Die Grippewelle hat Österreich im heurigen Winter fest im Griff. Zu Gast dazu war der renommierte Virologe Norbert Nowotny. Bei Patrick Budgen erklärte er die Ursachen dafür. Außerdem blickte er auf die Coronazeit zurück, die ihn über Nacht bekannt gemacht hat und Nowotny gab private Einblicke: er ist Vater eines autistischen Sohnes. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Hinter den Schlagzeilen
ORF2
Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen

Alle 1 Staffeln und Folgen