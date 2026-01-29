Hinter den Schlagzeilen: Geheimnis um ESC-Moderatoren gelüftetJetzt kostenlos streamen
Hinter den Schlagzeilen
Folge 17: Hinter den Schlagzeilen: Geheimnis um ESC-Moderatoren gelüftet
31 Min.Folge vom 29.01.2026
Bei Patrick Budgen nehmen die frisch gebackenen ESC-Moderatoren Platz und geben Einblick, warum die Wahl auf sie gefallen ist und welche Geschichte sie mit dem Eurovision Song Contest verbindet.
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