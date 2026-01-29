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Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: Geheimnis um ESC-Moderatoren gelüftet

ORF2Staffel 1Folge 17vom 29.01.2026
Hinter den Schlagzeilen: Geheimnis um ESC-Moderatoren gelüftet

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Folge 17: Hinter den Schlagzeilen: Geheimnis um ESC-Moderatoren gelüftet

31 Min.Folge vom 29.01.2026

Bei Patrick Budgen nehmen die frisch gebackenen ESC-Moderatoren Platz und geben Einblick, warum die Wahl auf sie gefallen ist und welche Geschichte sie mit dem Eurovision Song Contest verbindet.

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