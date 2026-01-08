Hinter den Schlagzeilen: Gescheiterte KoalitionsverhandlungenJetzt kostenlos streamen
Hinter den Schlagzeilen
Folge 2: Hinter den Schlagzeilen: Gescheiterte Koalitionsverhandlungen
32 Min.Folge vom 08.01.2026
"Koalitionsverhandlungen gescheitert" - so lauteten die Schlagzeilen vor einem Jahr. Daniel Kosak war damals Sprecher von Karl Nehammer und hautnah bei den Verhandlungen dabei. Bei Patrick Budgen gab er tiefe Einblicke und schildert, was sich hinter den Kulissen abgespielt hat, und warum im Kanzleramt sogar geweint wurde. Bildquelle: ORF
