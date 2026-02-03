Hinter den Schlagzeilen: "Weibsteufel" Elfriede Blauensteiner: Bekenntnisse einer geschundenen MörderinJetzt kostenlos streamen
Hinter den Schlagzeilen
Folge 20: Hinter den Schlagzeilen: "Weibsteufel" Elfriede Blauensteiner: Bekenntnisse einer geschundenen Mörderin
31 Min.Folge vom 03.02.2026
Investigativjournalist Florian Klenk präsentierte sein neuestes Buch über die Serienmörderin Elfriede Blauensteiner. Bei Patrick Budgen erzählte er, wie die Angehörigen von Blauensteiner mit ihren Taten umgehen. Außerdem spricht Klenk über seinen Umgang mit sozialen Medien und warum er mit seiner Ehefrau öffentliche Auftritte meidet. Bildquelle: ORF
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