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Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: "Weibsteufel" Elfriede Blauensteiner: Bekenntnisse einer geschundenen Mörderin

ORF2Staffel 1Folge 20vom 03.02.2026
Hinter den Schlagzeilen: "Weibsteufel" Elfriede Blauensteiner: Bekenntnisse einer geschundenen Mörderin

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Folge 20: Hinter den Schlagzeilen: "Weibsteufel" Elfriede Blauensteiner: Bekenntnisse einer geschundenen Mörderin

31 Min.Folge vom 03.02.2026

Investigativjournalist Florian Klenk präsentierte sein neuestes Buch über die Serienmörderin Elfriede Blauensteiner. Bei Patrick Budgen erzählte er, wie die Angehörigen von Blauensteiner mit ihren Taten umgehen. Außerdem spricht Klenk über seinen Umgang mit sozialen Medien und warum er mit seiner Ehefrau öffentliche Auftritte meidet. Bildquelle: ORF

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