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Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: So krank ist der Spitzensport

ORF2Staffel 1Folge 22vom 05.02.2026
Hinter den Schlagzeilen: So krank ist der Spitzensport

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Hinter den Schlagzeilen

Folge 22: Hinter den Schlagzeilen: So krank ist der Spitzensport

31 Min.Folge vom 05.02.2026

Am Freitag werden die 25. Olympischen Winterspiele in in Mailand und Cortina d’Ampezzo eröffnet. Bei Patrick Budgen erzählte Österreichs erfolgreichster Olympionike Felix Gottwald über seinen Weg an die Weltspitze, was er über Doping denkt und warum er einen kritischen Brief an den damaligen Sportminister geschrieben hat.

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