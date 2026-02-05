Hinter den Schlagzeilen: So krank ist der SpitzensportJetzt kostenlos streamen
Hinter den Schlagzeilen
Folge 22: Hinter den Schlagzeilen: So krank ist der Spitzensport
31 Min.Folge vom 05.02.2026
Am Freitag werden die 25. Olympischen Winterspiele in in Mailand und Cortina d’Ampezzo eröffnet. Bei Patrick Budgen erzählte Österreichs erfolgreichster Olympionike Felix Gottwald über seinen Weg an die Weltspitze, was er über Doping denkt und warum er einen kritischen Brief an den damaligen Sportminister geschrieben hat.
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