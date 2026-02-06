Hinter den Schlagzeilen: JJ, du hast Europa mit deiner Stimme berührtJetzt kostenlos streamen
Hinter den Schlagzeilen
Folge 23: Hinter den Schlagzeilen: JJ, du hast Europa mit deiner Stimme berührt
31 Min.Folge vom 06.02.2026
Johannes Pietsch hat mit seinem Sieg im letzten Jahr in Basel den Eurovision Song Contest zurück nach Österreich gebracht. Bei Patrick Budgen erzählt der junge Countertenor, wie sich sein Leben mit dem Erfolg verändert hat, wie er mit dem Zuspruch und Gegenwind umgeht und wie Mobbing in der Schule sein Leben geprägt hat. Bildquelle: ORF
