Folge 25: Hinter den Schlagzeilen: Kampf gegen Krebs - Kdolsky will kein Mitleid, "sondern Mut machen"
31 Min.Folge vom 10.02.2026
Sie war eine der schillerndsten Ministerinnen und hat unter anderem mit ihrem Buch über Schweinsbraten für Aufregung gesorgt. Seit eineinhalb Jahren kämpft Andrea Kdolsky gegen Krebs. Bei Patrick Budgen erzählt sie, warum sie den Humor trotzdem nicht verloren hat und wie sie anderen Betroffenen mit ihrem neuen Buch Mut machen will.
