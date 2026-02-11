Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: Finanzbeamtin hat den Prozess gegen ÖVP-Politiker Wöginger ins Rollen gebracht

ORF2Staffel 1Folge 26vom 11.02.2026
Hinter den Schlagzeilen: Finanzbeamtin hat den Prozess gegen ÖVP-Politiker Wöginger ins Rollen gebracht

Hinter den Schlagzeilen: Finanzbeamtin hat den Prozess gegen ÖVP-Politiker Wöginger ins Rollen gebrachtJetzt kostenlos streamen

Hinter den Schlagzeilen

Folge 26: Hinter den Schlagzeilen: Finanzbeamtin hat den Prozess gegen ÖVP-Politiker Wöginger ins Rollen gebracht

31 Min.Folge vom 11.02.2026

ÖVP-Klubchef August Wöginger steht ab heute erneut vor Gericht. Im Raum stehen Postenschacher-Vorwürfe. Bei Patrick Budgen ist die Frau zu Gast, die die ganze Causa ins Rollen gebracht hat: Finanzbeamtin Christa Scharf erzählt ihre Geschichte der Bewerbung für die Leitung des Finanzamts für Braunau, Ried und Schärding. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Hinter den Schlagzeilen
ORF2
Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen

Alle 1 Staffeln und Folgen