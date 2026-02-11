Hinter den Schlagzeilen: Finanzbeamtin hat den Prozess gegen ÖVP-Politiker Wöginger ins Rollen gebrachtJetzt kostenlos streamen
Hinter den Schlagzeilen
Folge 26: Hinter den Schlagzeilen: Finanzbeamtin hat den Prozess gegen ÖVP-Politiker Wöginger ins Rollen gebracht
31 Min.Folge vom 11.02.2026
ÖVP-Klubchef August Wöginger steht ab heute erneut vor Gericht. Im Raum stehen Postenschacher-Vorwürfe. Bei Patrick Budgen ist die Frau zu Gast, die die ganze Causa ins Rollen gebracht hat: Finanzbeamtin Christa Scharf erzählt ihre Geschichte der Bewerbung für die Leitung des Finanzamts für Braunau, Ried und Schärding. Bildquelle: ORF
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