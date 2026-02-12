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Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: Opernball-Moderatoren: Eine großartige Aufregung um nichts!

ORF2Staffel 1Folge 27vom 12.02.2026
Hinter den Schlagzeilen: Opernball-Moderatoren: Eine großartige Aufregung um nichts!

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Folge 27: Hinter den Schlagzeilen: Opernball-Moderatoren: Eine großartige Aufregung um nichts!

31 Min.Folge vom 12.02.2026

Seit 2001 kommentieren sie gemeinsam die ORF-Übertragung des Wiener Opernballs: Karl Hohenlohe und Christoph Wagner-Trenkwitz. Bei Patrick Budgen erzählen die beiden über lustige Opernball-Momente, Begegnungen mit Queen Elisabeth II. beim Staubsaugen und ob sie auch mit jemand anderem den Opernball kommentieren würden. Bildquelle: ORF

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