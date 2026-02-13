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Hinter den Schlagzeilen
Folge 28: Hinter den Schlagzeilen: Neue Sendung für den ORF-Wetterfrosch
31 Min.Folge vom 13.02.2026
Das frühe Aufstehen ist er für den Ö3-Wecker gewöhnt, ab Mitte Februar weckt Sigi Fink auch die TV-Nation als neuer Moderator von „Guten Morgen Österreich“. Bei Patrick Budgen erzählt der 41-jährige Südtiroler, worauf er sich bei seinem neuen Job am meisten freut, wieso er nebenbei als Weinbauer arbeitet und welcher Schicksalsschlag seine Familie erschüttert hat. Bildquelle: ORF
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