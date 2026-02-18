Hinter den Schlagzeilen: Frau am Großglockner erfroren: 36-jähriger Begleiter angeklagtJetzt kostenlos streamen
Hinter den Schlagzeilen
Folge 31: Hinter den Schlagzeilen: Frau am Großglockner erfroren: 36-jähriger Begleiter angeklagt
31 Min.Folge vom 18.02.2026
Nach dem Erfrierungstod einer 33-Jährigen am Großglockner spricht Extrembergsteiger Hans Kammerlander über fatale Fehler am Berg und lebensrettende Entscheidungen. Inhalt: Hans Kammerlander hat den Mount Everest in Rekordzeit und ohne Sauerstoff bestiegen und zählt zu den bekanntesten Extrembergsteigern der Welt. Bei Patrick Budgen spricht er über den tragischen Erfrierungstod einer jungen Frau am Großglockner, erklärt, welche Fehler beim Bergsteigen besonders riskant sind, und zeigt auf, welche Entscheidungen in Extremsituationen Leben retten können. Bildquelle: ORF
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