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Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: Frau am Großglockner erfroren: 36-jähriger Begleiter angeklagt

ORF2Staffel 1Folge 31vom 18.02.2026
Hinter den Schlagzeilen: Frau am Großglockner erfroren: 36-jähriger Begleiter angeklagt

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Folge 31: Hinter den Schlagzeilen: Frau am Großglockner erfroren: 36-jähriger Begleiter angeklagt

31 Min.Folge vom 18.02.2026

Nach dem Erfrierungstod einer 33-Jährigen am Großglockner spricht Extrembergsteiger Hans Kammerlander über fatale Fehler am Berg und lebensrettende Entscheidungen. Inhalt: Hans Kammerlander hat den Mount Everest in Rekordzeit und ohne Sauerstoff bestiegen und zählt zu den bekanntesten Extrembergsteigern der Welt. Bei Patrick Budgen spricht er über den tragischen Erfrierungstod einer jungen Frau am Großglockner, erklärt, welche Fehler beim Bergsteigen besonders riskant sind, und zeigt auf, welche Entscheidungen in Extremsituationen Leben retten können. Bildquelle: ORF

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