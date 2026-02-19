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Hinter den Schlagzeilen
Folge 32: Hinter den Schlagzeilen: Mutter von ME/CFS-Opfer: Sein Tod soll nicht umsonst sein
31 Min.Folge vom 19.02.2026
Nach einer Covid-Infektion verändert sich Samuels Leben grundlegend: Der damals 21-Jährige erkrankt an ME/CFS. Hoffnung auf Besserung gibt es lange keine, schließlich entscheidet er sich für assistierten Suizid. Bei Patrick Budgen spricht erstmals Samuels Mutter öffentlich über den Verlust ihres Sohnes. Auch sein behandelnder Arzt Andreas Winkler kommt zu Wort und erörtert, wie schwer die Krankheit verlaufen kann und warum viele Patientinnen und Patienten jahrelang ohne Diagnose bleiben. Bildquelle: ORF
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