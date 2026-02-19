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Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: Mutter von ME/CFS-Opfer: Sein Tod soll nicht umsonst sein

ORF2Staffel 1Folge 32vom 19.02.2026
Hinter den Schlagzeilen: Mutter von ME/CFS-Opfer: Sein Tod soll nicht umsonst sein

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Folge 32: Hinter den Schlagzeilen: Mutter von ME/CFS-Opfer: Sein Tod soll nicht umsonst sein

31 Min.Folge vom 19.02.2026

Nach einer Covid-Infektion verändert sich Samuels Leben grundlegend: Der damals 21-Jährige erkrankt an ME/CFS. Hoffnung auf Besserung gibt es lange keine, schließlich entscheidet er sich für assistierten Suizid. Bei Patrick Budgen spricht erstmals Samuels Mutter öffentlich über den Verlust ihres Sohnes. Auch sein behandelnder Arzt Andreas Winkler kommt zu Wort und erörtert, wie schwer die Krankheit verlaufen kann und warum viele Patientinnen und Patienten jahrelang ohne Diagnose bleiben. Bildquelle: ORF

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