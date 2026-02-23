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Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: Anneliese Rohrer spielt in Film von Tochter mit

ORF2Staffel 1Folge 34vom 23.02.2026
Hinter den Schlagzeilen: Anneliese Rohrer spielt in Film von Tochter mit

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Folge 34: Hinter den Schlagzeilen: Anneliese Rohrer spielt in Film von Tochter mit

31 Min.Folge vom 23.02.2026

Die eine ist eine der bekanntesten Journalistinnen des Landes, die andere erfolgreiche Filmregisseurin. Bei Patrick Budgen gaben Anneliese und Katharina Rohrer ihr erstes gemeinsames Interview. Vor der ORF-Premiere von Rohrers Film "What a feeling" sprachen die beiden darüber, wie die Mutter das Outing ihre Tochter aufgenommen hat und wieso die beiden die Liebe zu ihrem Beruf vereint.

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