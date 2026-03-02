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Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: Wiener Mutter sucht seit Monaten nach ihren Kindern

ORF2Staffel 1Folge 39vom 02.03.2026
Hinter den Schlagzeilen: Wiener Mutter sucht seit Monaten nach ihren Kindern

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Hinter den Schlagzeilen

Folge 39: Hinter den Schlagzeilen: Wiener Mutter sucht seit Monaten nach ihren Kindern

31 Min.Folge vom 02.03.2026

Liza Ulitzka kämpft verzweifelt um ihre beiden Kinder, die ihr ägyptischer Ex-Mann nach einem Sommerurlaub entführt hat und seitdem untergetaucht ist. Sie berichtet, wie es dazu kam und wie sich ihr Ex-Mann zunehmend radikalisiert hat. Bildquelle: ORF

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