Hinter den Schlagzeilen: Wiener Mutter sucht seit Monaten nach ihren KindernJetzt kostenlos streamen
Hinter den Schlagzeilen
Folge 39: Hinter den Schlagzeilen: Wiener Mutter sucht seit Monaten nach ihren Kindern
31 Min.Folge vom 02.03.2026
Liza Ulitzka kämpft verzweifelt um ihre beiden Kinder, die ihr ägyptischer Ex-Mann nach einem Sommerurlaub entführt hat und seitdem untergetaucht ist. Sie berichtet, wie es dazu kam und wie sich ihr Ex-Mann zunehmend radikalisiert hat. Bildquelle: ORF
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