Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: Wenn ein Unfall das Leben zerstört: "Vier minus drei"

ORF2Staffel 1Folge 40vom 03.03.2026
Hinter den Schlagzeilen: Wenn ein Unfall das Leben zerstört: "Vier minus drei"

Hinter den Schlagzeilen: Wenn ein Unfall das Leben zerstört: "Vier minus drei"Jetzt kostenlos streamen

Hinter den Schlagzeilen

Folge 40: Hinter den Schlagzeilen: Wenn ein Unfall das Leben zerstört: "Vier minus drei"

30 Min.Folge vom 03.03.2026

Wenn ein Unfall das Leben zerstört: "Vier minus drei". Barbara Pachl-Eberhart hat bei einem Autounfall ihre gesamte Familie verloren. Ihre Schicksalsgeschichte kommt jetzt als Spielfilm in die heimischen Kinos. Bei Patrick Budgen erzählt sie, wie sie sich ins Leben zurückgekämpft hat, was ihr bei ihrem Neuanfang besonders schwer gefallen ist und was wir von Clowns lernen können.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Hinter den Schlagzeilen
ORF2
Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen

Alle 1 Staffeln und Folgen