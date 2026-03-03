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Hinter den Schlagzeilen
Folge 40: Hinter den Schlagzeilen: Wenn ein Unfall das Leben zerstört: "Vier minus drei"
30 Min.Folge vom 03.03.2026
Wenn ein Unfall das Leben zerstört: "Vier minus drei". Barbara Pachl-Eberhart hat bei einem Autounfall ihre gesamte Familie verloren. Ihre Schicksalsgeschichte kommt jetzt als Spielfilm in die heimischen Kinos. Bei Patrick Budgen erzählt sie, wie sie sich ins Leben zurückgekämpft hat, was ihr bei ihrem Neuanfang besonders schwer gefallen ist und was wir von Clowns lernen können.
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