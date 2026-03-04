Hinter den Schlagzeilen: Matthias Strolz über Polit-Comeback: "Ab und zu juckt es mich"Jetzt kostenlos streamen
Hinter den Schlagzeilen
Folge 41: Hinter den Schlagzeilen: Matthias Strolz über Polit-Comeback: "Ab und zu juckt es mich"
31 Min.Folge vom 04.03.2026
Neos tritt erstmals in eine Bundesregierung ein. Vor einem Jahr ist die Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und Neos angelobt worden. Für die pinke Partei ist es die erste Regierungsbeteiligung auf Bundesebene. Bei Patrick Budgen erzählt der Parteigründer und ehemalige Neos-Chef Matthias Strolz, was er nach einem Jahr über die Regierungsarbeit denkt, wieso er gerne Bildungsminister geworden wäre und warum er mittlerweile aus der Partei ausgetreten ist.
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