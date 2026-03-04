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Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: Matthias Strolz über Polit-Comeback: "Ab und zu juckt es mich"

ORF2Staffel 1Folge 41vom 04.03.2026
Hinter den Schlagzeilen: Matthias Strolz über Polit-Comeback: "Ab und zu juckt es mich"

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Folge 41: Hinter den Schlagzeilen: Matthias Strolz über Polit-Comeback: "Ab und zu juckt es mich"

31 Min.Folge vom 04.03.2026

Neos tritt erstmals in eine Bundesregierung ein. Vor einem Jahr ist die Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und Neos angelobt worden. Für die pinke Partei ist es die erste Regierungsbeteiligung auf Bundesebene. Bei Patrick Budgen erzählt der Parteigründer und ehemalige Neos-Chef Matthias Strolz, was er nach einem Jahr über die Regierungsarbeit denkt, wieso er gerne Bildungsminister geworden wäre und warum er mittlerweile aus der Partei ausgetreten ist.

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