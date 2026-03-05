Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 42vom 05.03.2026
31 Min.Folge vom 05.03.2026

Der Militärschlag der USA und Israels gegen den Iran beschäftigt seit dem Wochenende die Weltpolitik.Bei Patrick Budgen erzählte der gebürtige Iraner und Unternehmer Ali Rahimi, wie er die Lage aktuell einschätzt, welche Rolle seine persischen Wurzeln für sein Leben spielen und warum Vivienne Westwood zu seinem 50. Geburtstag einen Teppich für den guten Zweck entworfen hat.

