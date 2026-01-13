Hinter den Schlagzeilen: Und plötzlich waren wir armJetzt kostenlos streamen
Folge 5: Hinter den Schlagzeilen: Und plötzlich waren wir arm
32 Min.Folge vom 13.01.2026
Die Bundesregierung spart derzeit auch bei Sozialhilfen. Wie sehr spüren das Betroffene? Die Linzerin Daniela Brodesser hat mir ihrer Familie jahrelang unter der Armutsgrenze gelebt. Ein Posting auf Twitter hat ihr ganzes Leben verändert. Bei Patrick Budgen erzählte sie, wie sie heute als Armutsaktivistin anderen Betroffenen Mut macht und sie unterstützt.
