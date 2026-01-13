Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 5vom 13.01.2026
32 Min.Folge vom 13.01.2026

Die Bundesregierung spart derzeit auch bei Sozialhilfen. Wie sehr spüren das Betroffene? Die Linzerin Daniela Brodesser hat mir ihrer Familie jahrelang unter der Armutsgrenze gelebt. Ein Posting auf Twitter hat ihr ganzes Leben verändert. Bei Patrick Budgen erzählte sie, wie sie heute als Armutsaktivistin anderen Betroffenen Mut macht und sie unterstützt.

