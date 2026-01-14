Hinter den Schlagzeilen: Proteste im Iran eskalierenJetzt kostenlos streamen
Hinter den Schlagzeilen
Folge 6: Hinter den Schlagzeilen: Proteste im Iran eskalieren
31 Min.Folge vom 14.01.2026
Seit Beginn der landesweiten Proteste im Iran sollen bisher unzählige Demonstranten von Sicherheitskräften getötet worden sein. Bei Patrick Budgen erzählt der im Iran geborene Keynote-Speaker & Coach Ali Mahlodji, was er aktuell aus dem Land hört und skizziert seinen Weg vom Flüchtlingskind in Traiskirchen zum gefeierten Unternehmer. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hinter den Schlagzeilen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0