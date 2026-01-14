Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 6vom 14.01.2026
Hinter den Schlagzeilen: Proteste im Iran eskalieren

31 Min.Folge vom 14.01.2026

Seit Beginn der landesweiten Proteste im Iran sollen bisher unzählige Demonstranten von Sicherheitskräften getötet worden sein. Bei Patrick Budgen erzählt der im Iran geborene Keynote-Speaker & Coach Ali Mahlodji, was er aktuell aus dem Land hört und skizziert seinen Weg vom Flüchtlingskind in Traiskirchen zum gefeierten Unternehmer. Bildquelle: ORF

ORF2
