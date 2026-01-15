Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hinter den Schlagzeilen: Ein Abend des Feierns wurde zum Albtraum

ORF2Staffel 1Folge 7vom 15.01.2026
31 Min.Folge vom 15.01.2026

Nach dem Brand-Inferno in einer Bar im Schweizer Skiort Crans-Montana zu Silvester kämpfen weiterhin viele Brandopfer um ihr Leben. Bei Patrick Budgen erzählte Martina Loidl, Obfrau des Vereins Feuerball, von ihrem eigenen Brandunfall als Kind, ihren Verletzungen und der Situation von Überlebenden auf dem Weg zurück ins Leben. Bildquelle: ORF

