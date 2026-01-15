Hinter den Schlagzeilen: Ein Abend des Feierns wurde zum AlbtraumJetzt kostenlos streamen
Hinter den Schlagzeilen
Folge 7: Hinter den Schlagzeilen: Ein Abend des Feierns wurde zum Albtraum
31 Min.Folge vom 15.01.2026
Nach dem Brand-Inferno in einer Bar im Schweizer Skiort Crans-Montana zu Silvester kämpfen weiterhin viele Brandopfer um ihr Leben. Bei Patrick Budgen erzählte Martina Loidl, Obfrau des Vereins Feuerball, von ihrem eigenen Brandunfall als Kind, ihren Verletzungen und der Situation von Überlebenden auf dem Weg zurück ins Leben. Bildquelle: ORF
