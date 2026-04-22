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Hinter den Schlagzeilen
Folge 75: Hinter den Schlagzeilen: ÖFB-Chef Pröll begeistert von WM-Teilnahme
31 Min.Folge vom 22.04.2026
ÖFB-Chef Pröll begeistert von WM-Teilnahme Nach 28 Jahren ist Österreich wieder auf der größten Bühne des Weltfußballs vertreten. Bei Patrick Budgen spricht Josef Pröll über sein erstes Jahr als ÖFB-Präsident, seinen Lebensweg nach der Spitzenpolitik und die Erwartungen an die Nationalmannschaft zur bevorstehende Fußball-WM. Bildquelle: ORF
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