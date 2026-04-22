Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: ÖFB-Chef Pröll begeistert von WM-Teilnahme

ORF2Staffel 1Folge 75vom 22.04.2026
Hinter den Schlagzeilen: ÖFB-Chef Pröll begeistert von WM-Teilnahme

Hinter den Schlagzeilen: ÖFB-Chef Pröll begeistert von WM-TeilnahmeJetzt kostenlos streamen

Hinter den Schlagzeilen

Folge 75: Hinter den Schlagzeilen: ÖFB-Chef Pröll begeistert von WM-Teilnahme

31 Min.Folge vom 22.04.2026

ÖFB-Chef Pröll begeistert von WM-Teilnahme Nach 28 Jahren ist Österreich wieder auf der größten Bühne des Weltfußballs vertreten. Bei Patrick Budgen spricht Josef Pröll über sein erstes Jahr als ÖFB-Präsident, seinen Lebensweg nach der Spitzenpolitik und die Erwartungen an die Nationalmannschaft zur bevorstehende Fußball-WM. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Hinter den Schlagzeilen
ORF2
Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen

Alle 1 Staffeln und Folgen