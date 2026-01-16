Hinter den Schlagzeilen: Ich war AlkoholikerJetzt kostenlos streamen
Hinter den Schlagzeilen
Folge 8: Hinter den Schlagzeilen: Ich war Alkoholiker
31 Min.Folge vom 16.01.2026
Der beliebte Schauspieler und Kabarettist Christoph Fälbl hat sich zum Jahreswechsel öffentlich zu seiner Alkoholsucht bekannt. Bei Patrick Budgen erzählte er, warum er im Lokal immer automatisch einen Spritzer bestellt hat, wie ihm eine Therapie geholfen hat, zu sich selbst zu finden und wie oft er heute noch zum Alkohol greift.
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