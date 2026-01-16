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Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: Ich war Alkoholiker

ORF2Staffel 1Folge 8vom 16.01.2026
Hinter den Schlagzeilen: Ich war Alkoholiker

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Hinter den Schlagzeilen

Folge 8: Hinter den Schlagzeilen: Ich war Alkoholiker

31 Min.Folge vom 16.01.2026

Der beliebte Schauspieler und Kabarettist Christoph Fälbl hat sich zum Jahreswechsel öffentlich zu seiner Alkoholsucht bekannt. Bei Patrick Budgen erzählte er, warum er im Lokal immer automatisch einen Spritzer bestellt hat, wie ihm eine Therapie geholfen hat, zu sich selbst zu finden und wie oft er heute noch zum Alkohol greift.

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