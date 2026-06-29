HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
Folge 7: 55 Kilo
54 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 12
Morgane ist verzweifelt auf der Suche nach einer neuen Bleibe. Als sie ihrem Nachbarn Henri hilft, ergibt sich eine einmalige Gelegenheit. Die Ermittlungen führen das Team indes zu einer bereits beigesetzten Leiche. Neue Informationen legen den Verdacht auf Mord nahe, weswegen die Leiche wieder ausgegraben wird. Doch im Sarg befindet sich nur eine Gips-Figur! Schnell ist ein Kreis an Verdächtigen - die engste Familie - gefunden. Morgane entwickelt Gefühle für Karadec.
Alle Staffeln im Überblick
HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Krimi
Produktion:FR, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: TF1 STUDIO
Enthält Produktplatzierungen