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HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ

55 Kilo

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 7vom 29.06.2026
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HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ

Folge 7: 55 Kilo

54 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 12

Morgane ist verzweifelt auf der Suche nach einer neuen Bleibe. Als sie ihrem Nachbarn Henri hilft, ergibt sich eine einmalige Gelegenheit. Die Ermittlungen führen das Team indes zu einer bereits beigesetzten Leiche. Neue Informationen legen den Verdacht auf Mord nahe, weswegen die Leiche wieder ausgegraben wird. Doch im Sarg befindet sich nur eine Gips-Figur! Schnell ist ein Kreis an Verdächtigen - die engste Familie - gefunden. Morgane entwickelt Gefühle für Karadec.

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