HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
Folge 8: Serendipity
56 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 12
Roxannes Ermittlungen im Fall Romain bringen sie in Lebensgefahr. Morgane, die dachte, die Wahrheit über den Tod ihres Geliebten zu kennen, wird durch die neuen Erkenntnisse aus der Bahn geworfen. Obwohl es ihnen untersagt wird, weiter zu ermitteln, lassen sich Morgane und Karadec nicht davon abbringen, Gerechtigkeit für die Menschen, die sie lieben, zu fordern.
Alle Staffeln im Überblick
HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Krimi, Mystery
Produktion:FR, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: TF1 STUDIO
Enthält Produktplatzierungen