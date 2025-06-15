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HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ

Spiegelsymmetrie

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 1vom 15.06.2025
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HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ

Folge 1: Spiegelsymmetrie

50 Min.Folge vom 15.06.2025Ab 12

Vor einem Jahr kehrte Morgane der Polizei den Rücken und wechselte mit ihrem rebellischen Wesen von einem Gelegenheitsjob zum nächsten. Zuletzt arbeitete sie als Putzkraft bei Émilie Fontaine, eine erfolgreiche Frau, die das Gefühl nicht los wird, verfolgt zu werden, weshalb sie ihre Ängste im Alkohol ertränkt. Morgane schlägt ihr vor, der Sache nachzugehen, doch was als harmlose Gefälligkeit beginnt, endet in einem rätselhaften Fall mit tödlichem Ende.

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