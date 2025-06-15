HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
Folge 3: Zeitverschiebung
60 Min.Folge vom 15.06.2025Ab 12
Morgane kehrt nach einer längeren Pause zur Polizeiarbeit zurück, obwohl das angespannte Verhältnis zu Karadec weiterhin belastend ist. Ablenkung bringt ein neuer Fall: Die aufstrebende Rapperin Naïma wurde ermordet. Bei den Ermittlungen kommt heraus, dass Naïma an einem Song über sexuellen Missbrauch arbeitete - ein brisantes Thema, das ihr womöglich zum Verhängnis wurde.
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HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Krimi
Produktion:FR, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: TF1 STUDIO
Enthält Produktplatzierungen