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HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ

Benford'sches Gesetz

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 4vom 15.06.2025
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HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ

Folge 4: Benford'sches Gesetz

56 Min.Folge vom 15.06.2025Ab 16

Morgane und Timothée verbringen eine gemeinsame Nacht - doch statt Klarheit bringt das nur neue Verwirrung. Viel Zeit zum Nachdenken bleibt aber nicht, denn das Team wird zu einem Tatort gerufen: Yvan Desfard wurde tot am Straßenrand entdeckt. Die Ermittlungen gestalten sich kompliziert, da das Opfer Teil einer abgeschiedenen Einsiedlergemeinschaft war. Während Morgane den komplexen Fall zu lösen versucht, kämpft sie innerlich mit der Frage, wie es mit Timothée weitergehen soll.

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