HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
Folge 5: Ente gut, alles gut
61 Min.Folge vom 15.06.2025Ab 12
Morgane und das Team ermitteln im Fall der getöteten Adèle Mercier, einer jungen Mutter, die mit einem gezielten Kopfschuss hingerichtet wurde. Im Laufe der Nachforschungen stellt sich heraus, dass das unscheinbare Opfer ein gefährliches Doppelleben führte, das ihr womöglich zum Verhängnis wurde. Während Morgane dem dunklen Geheimnis der Toten näherkommt, gerät ihre Beziehung zu Karadec zunehmend aus dem Gleichgewicht.
Alle Staffeln im Überblick
HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Krimi
Produktion:FR, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: TF1 STUDIO
Enthält Produktplatzierungen