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HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ

Die Versetzung

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 1vom 15.07.2026
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HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ

Folge 1: Die Versetzung

60 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Morgane steckt im völligen Gefühlschaos: Sie ist erneut schwanger und glaubt, dass Karadec der Vater sein könnte. Zerrissen zwischen Hoffnung und Zweifel fasst sie den Entschluss, ihm während der Ermittlungen zum Mord an der Hausfrau Alexandra Collet die Wahrheit zu gestehen. Doch Karadec scheint ihr aus dem Weg zu gehen - und will sich obendrein auch noch versetzen lassen ...

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