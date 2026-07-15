HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
Folge 1: Die Versetzung
60 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Morgane steckt im völligen Gefühlschaos: Sie ist erneut schwanger und glaubt, dass Karadec der Vater sein könnte. Zerrissen zwischen Hoffnung und Zweifel fasst sie den Entschluss, ihm während der Ermittlungen zum Mord an der Hausfrau Alexandra Collet die Wahrheit zu gestehen. Doch Karadec scheint ihr aus dem Weg zu gehen - und will sich obendrein auch noch versetzen lassen ...
Alle Staffeln im Überblick
HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Krimi
Produktion:FR, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: TF1 STUDIO
Enthält Produktplatzierungen