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HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ

Der Abschied

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 2vom 15.07.2026
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HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ

Folge 2: Der Abschied

59 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Ausgerechnet ein Ultraschalltermin führt Morgane direkt an einen neuen Tatort: Dr. Bubé, ein Spezialist für künstliche Befruchtung, wurde brutal mit einem Feuerlöscher in seinem Büro erschlagen. Kurz vor seiner Versetzung übernimmt Karadec noch ein letztes Mal eine Ermittlung mit Morgane, bevor er sich von seinem Team verabschiedet. Für Morgane wird der Fall zur Belastungsprobe, da sie nach wie vor mit ihrer Schwangerschaft ringt ...

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