HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
Folge 2: Der Abschied
59 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Ausgerechnet ein Ultraschalltermin führt Morgane direkt an einen neuen Tatort: Dr. Bubé, ein Spezialist für künstliche Befruchtung, wurde brutal mit einem Feuerlöscher in seinem Büro erschlagen. Kurz vor seiner Versetzung übernimmt Karadec noch ein letztes Mal eine Ermittlung mit Morgane, bevor er sich von seinem Team verabschiedet. Für Morgane wird der Fall zur Belastungsprobe, da sie nach wie vor mit ihrer Schwangerschaft ringt ...
Alle Staffeln im Überblick
HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Krimi
Produktion:FR, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: TF1 STUDIO
Enthält Produktplatzierungen